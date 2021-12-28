Сергій Притула пропонує підвищити тарифи

Кандидат на пост голови Києва Сергій Притула вважає, що якість послуг ЖКГ можна покращити тільки з підвищенням тарифів. Про це він заявив в своєму інтерв'ю одному з українських видань.

"Просто проблема поганої якості того чи іншого блага, або природного якогось ресурсу лежить в наступному: воно все потребує оновлення, заміни. Але сама станція в Бортничах, вічно на який реконструкції, і так далі. Всі ці речі повинні закладатися в тариф. Він, очевидно, повинен трохи зрости ", - зауважив Притула.

Він резюмував, що рішення про підвищення тарифів не зовсім сподобається суспільству.

Раніше повідомлялося, що Сергій Притула заявив про завершення акторської кар'єри. Телеведучий протягом десяти років був керівником гумористичного проекту "Вар'яти-шоу" - першого україномовного гумористичного шоу в Україні.

Відзначимо, що місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року. Вибори в Києві в цьому році обіцяють бути непростими. Так, про намір висуватися на другий термін уже заявляв нинішній мер Віталій Кличко. Однак із застереженням, що піде на вибори з оновленою політсилою.

А партія "Слуга народу" висунула кандидатом в мери столиці Ірину Верещук. Крім того, про намір брати участь у боротьбі за посаду міського голови вже заявив і колишній мер Києва Олександр Омельченко, а також колишній народний депутат і екс-губернатор Харківської області Михайло Добкін.