Сергій Лавров назвав "тупими" санкції США щодо Москви
12:23 08 квітень Київ, Україна
Глава МЗС Росії Сергій Лавров обурений політикою нової адміністрації Джозефа Байдена щодо санкційних обмежень, які застосовуються до Росії та її громадян.
Про це він заявив у четвер, 8 квітня, за підсумками переговорів з віцепрем'єром Казахстану, главою МЗС Мухтаром Тлеуберді, повідомляє ТАСС.
"Ця лінія викликає все більше критики в Сполучених Штатах, навіть така провашингтонська структура, як неурядова організація Атлантична рада, вже публікує матеріали, в яких критикується ця абсолютно тупикова лінія США
щодо Росії - тупикова, може бути, навіть тупа - яка не приносить ніякого результату з точки зору тих цілей, які оголошувалися, коли санкції вводилися", - сказав російський міністр.
Він зазначив, що Росія відповість в разі введення нових санкцій з боку США.
"Відповідати ми будемо на будь-які недружні кроки, це само собою зрозуміло. Поки я не бачив конкретних якихось рішень, нічого не оголошувалося. Читав повідомлення про те, що адміністрація завершила огляд "ворожих дій" Росії: якось у них дуже швидко вийшло, тому що зазвичай ми звинувачуємося в такій кількості гріхів, що за декілька тижнів або навіть декілька місяців не впораєшся, але вирішили. Каратимуть нас, напевно, і в інших формах", - зазначив глава МЗС РФ.
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