Сергій Лавров назвав "тупими" санкції США щодо Москви

12:23 08 квітень Київ, Україна

Глава МЗС Росії Сергій Лавров обурений політикою нової адміністрації Джозефа Байдена щодо санкційних обмежень, які застосовуються до Росії та її громадян.

Про це він заявив у четвер, 8 квітня, за підсумками переговорів з віцепрем'єром Казахстану, главою МЗС Мухтаром Тлеуберді, повідомляє ТАСС.

"Ця лінія викликає все більше критики в Сполучених Штатах, навіть така провашингтонська структура, як неурядова організація Атлантична рада, вже публікує матеріали, в яких критикується ця абсолютно тупикова лінія США щодо Росії - тупикова, може бути, навіть тупа - яка не приносить ніякого результату з точки зору тих цілей, які оголошувалися, коли санкції вводилися", - сказав російський міністр.

Він зазначив, що Росія відповість в разі введення нових санкцій з боку США.