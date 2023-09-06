Сергій Крук знятий з посади голови ДСНС: Кабмін затвердив нового керівника

16:17 25 серпня Київ, Україна

Постанова уряду України щодо призначення нового керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) була офіційно затверджена.



Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram у п'ятницю, 25 серпня. Згідно з цією інформацією, Сергія Крука знято з посади голови ДСНС.



Згідно із заявою голови Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка, тепер обов'язки голови ДСНС покладено на Володимира Демчука, який є заступником керівника цієї служби.



Водночас було завершено внутрішню перевірку в ДСНС, результати якої будуть використані для прийняття додаткових рішень у сфері кадрової політики.



Ігор Клименко наголосив, що ДСНС продовжує нормальне функціонування та виконання своїх обов'язків у встановленому режимі.