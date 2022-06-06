Сергій Гайдай повідомив про ситуацію на Луганщині

10:16 06 червня Київ, Україна

У Сєвєродонецьку йдуть вуличні бої, в районах Білогорівки та Миколаївки росіяни проводять штурмові дії, по Лисичанську завдано авіаударів, інші міста Луганської області зазнають обстрілів.

 
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
 
"Росіяни штурмують Сєвєродонецьк, багато руйнувань у Гірській громаді. А ще рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 1000 кв. метрів у Лисичанську. Росіяни обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих мешканців. Окрім пекарні, постраждали кілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки. Під час ворожих обстрілів Привілля отримала поранення місцева мешканка. До лікарні її доправили поліціянти. Більш серйозні руйнування у Гірській громаді. Це 16 будинків у Золотому, три – у Гірському. Також шість будинків зруйновано у Врубівці. Скільки у Сєвєродонецьку – підрахувати складно, бо там точаться вуличні бої. Втім, Збройні сили України тримають оборону. У цьому переконався і глава держави, який уночі відвідав наші передові позиції на Луганщині", - повідомляє Гайдай.
 
За словами Гайдая, після ворожого обстрілу постраждала цивільна інфраструктура в районах Метелкіно, Боровського, Устинівки, Тошківки.

З мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівку.

Голова ОВА повідомив, що окупанти вели штурмові дії в районах Білогорівки та Миколаївки. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

Авіаційні удари завдано по цивільній інфраструктурі у Лисичанську.
 
"Загалом за минулу добу відбито 7 атак ворога, знищено 4 танки, 3 артилерійські системи, 8 бойових броньованих машин та 3 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий гелікоптер Ка-52 і безпілотний літальний апарат", - підсумував Гайдай.