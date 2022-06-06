Сергій Гайдай повідомив про ситуацію на Луганщині

"Росіяни штурмують Сєвєродонецьк, багато руйнувань у Гірській громаді. А ще рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 1000 кв. метрів у Лисичанську. Росіяни обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих мешканців. Окрім пекарні, постраждали кілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки. Під час ворожих обстрілів Привілля отримала поранення місцева мешканка. До лікарні її доправили поліціянти. Більш серйозні руйнування у Гірській громаді. Це 16 будинків у Золотому, три – у Гірському. Також шість будинків зруйновано у Врубівці. Скільки у Сєвєродонецьку – підрахувати складно, бо там точаться вуличні бої. Втім, Збройні сили України тримають оборону. У цьому переконався і глава держави, який уночі відвідав наші передові позиції на Луганщині", - повідомляє Гайдай.