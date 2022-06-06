Сергій Гайдай повідомив про ситуацію на Луганщині

У Сєвєродонецьку йдуть вуличні бої, в районах Білогорівки та Миколаївки росіяни проводять штурмові дії, по Лисичанську завдано авіаударів, інші міста Луганської області зазнають обстрілів.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За словами Гайдая, після ворожого обстрілу постраждала цивільна інфраструктура в районах Метелкіно, Боровського, Устинівки, Тошківки.
З мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівку.
Голова ОВА повідомив, що окупанти вели штурмові дії в районах Білогорівки та Миколаївки. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці.
Авіаційні удари завдано по цивільній інфраструктурі у Лисичанську.
З мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівку.
Голова ОВА повідомив, що окупанти вели штурмові дії в районах Білогорівки та Миколаївки. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці.
Авіаційні удари завдано по цивільній інфраструктурі у Лисичанську.
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