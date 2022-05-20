Сергій Данилюк та компанія OptSale спонсорування тероризму на території України ч.1

Розкрито один канал спонсорування російських військових та розвитку «п'ятої колони» проросійських настроїв на території України, це так званий «криптоінвестор» Сергій Данилюк та його команда optsale.
Про роботу його компанії будь-який бажаючий зможе знайти багато негативних відгуків у мережі інтернет та на тематичних форумах. Там же можна знайти те, що ніде ніякого офісу компанії optsale не існує… але існує персонаж – Сергій Данилюк, його брат, дружина, ціла команда людей у різних точках нашої країни, які активно займалися на території України «підривною» діяльністю і самі тісно пов'язані з Росією та Москвою.
Вербування відбулося в Москві де сам Данилюк із дружиною та його співробітники досить часто перебували у різних поїздках та проживали деякий час. Прикриття для діяльності було обрано не випадково на той час особливим попитом користувалася крипта індустрія. Нагадаємо, що саме цей напрямок був обраний для просування військової техніки окупантами для захоплення столиці України і, мабуть, у цьому посприяв Данилюк зі своєю командою, саме з Гостомелю почалося просування російських військових у бік Києва, а в містах слідування – Буча, Ірпінь на даний момент гуманітарної катастрофи та сотні жертв серед цивільного населення. Вже під час бойових дій Данилюк координував дії російських військових, перебуваючи в безпосередній близькості і більшою мірою міг працювати як коригувальник їх дій.
Криптофінасист Данилюк Сергій Юрійович дата народження 14.07.1988 р. Паспорт АН290062 , ІПН 3233722537 спонсорував створення та розвиток осередків проросійськи налаштованих громадян у Бучі, Ірпені та Гостомелі.. Після того, як робота зі створення та розповсюдження проросійських настроїв була закінчена в цій частині України, Данилюк перебрався до Києва, де тим же способом почав займатися і в українській столиці - Києві.. Управління південно-східним регіоном він залишив на свою команду, куратором став Влад Загребельний.
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Так само і виявилася команда Данилюка і в Харкові, куратором Харкова виступив Ярослав Іванов, що після такої діяльності стало з Харковом кожен українець і так знає.
Фото Ярослав Іванов
Усім учасникам угруповання було обіцяно найвищі посади в керівництві окупованих територій.
Такий спосіб залучення та вербування громадян України для підриву її територіальної цілісності був обраний не випадково, як правило це люди, зацікавлені у своєму достатку та мають певні можливості, тому ними легко маніпулювати та входити у довіру, на що й розраховувало угруповання Данилюка.. Були тестові закупівлі та взято у розробку як сам Данилюк так і його посібники, дружина, співробітниці, які так само забезпечували вербування та психологічне опрацювання громадян, щоб схилити їх для дій, які будуть спрямовані проти України та поширення колабораціоністських настроїв.
Також активними учасниками угруповання є і
Яна Ришняк, яка на даний момент ще не оголошена в розшук встигла виїхати до Європи з дитиною де ховається.
Фото Яна Ришняк
Найближчий помічник Данилюк Алекандр, так само ховається від вручення. Знаходиться в Києві та пересувається на одному з автомобілів з номерами КА5423ЕО
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