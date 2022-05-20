Сергій Данилюк та компанія OptSale спонсорування тероризму на території України ч.1

Розкрито один канал спонсорування російських військових та розвитку «п'ятої колони» проросійських настроїв на території України, це так званий «криптоінвестор» Сергій Данилюк та його команда optsale.

Про роботу його компанії будь-який бажаючий зможе знайти багато негативних відгуків у мережі інтернет та на тематичних форумах. Там же можна знайти те, що ніде ніякого офісу компанії optsale не існує… але існує персонаж – Сергій Данилюк, його брат, дружина, ціла команда людей у різних точках нашої країни, які активно займалися на території України «підривною» діяльністю і самі тісно пов'язані з Росією та Москвою.

Вербування відбулося в Москві де сам Данилюк із дружиною та його співробітники досить часто перебували у різних поїздках та проживали деякий час. Прикриття для діяльності було обрано не випадково на той час особливим попитом користувалася крипта індустрія. Нагадаємо, що саме цей напрямок був обраний для просування військової техніки окупантами для захоплення столиці України і, мабуть, у цьому посприяв Данилюк зі своєю командою, саме з Гостомелю почалося просування російських військових у бік Києва, а в містах слідування – Буча, Ірпінь на даний момент гуманітарної катастрофи та сотні жертв серед цивільного населення. Вже під час бойових дій Данилюк координував дії російських військових, перебуваючи в безпосередній близькості і більшою мірою міг працювати як коригувальник їх дій.