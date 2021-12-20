Сербія: Під будівлею парламенту знову пройшли мітинги

07:54 14 липень Київ, Україна

Протест біля будівлі Народної скупщини (парламенту) Сербії пройшов в понеділок в сьомий раз поспіль і завершився без інцидентів. На відміну від попередніх акцій протесту не було чутно традиційних гасел. Люди кілька разів прокричали "Косово - це серце Сербії", проте чисельності людей явно не вистачало, щоб заповнити велику площу. А також не було чутно звичних свистків і вувузел.

У той же час акцію відвідали відразу кілька опозиційних лідерів, серед яких Срджан Ного, Бошко Обрадович і Саша Радулович. Кожен з них активно роздавав коментарі нечисленним локальним відеопорталі. Однак зібрати протест воєдино опозиціонерам не вдалося: нечисленні учасники протесту розбилися на три невеликі групи навколо кожного з політиків. На відміну від попередніх акцій помітно більше людей носили медичні маски.

Протестуючі знову не змогли висунути єдиний список вимог. На відміну від опозиціонерів, які обіцяють "звалити режим" і обурюється "несвідомістю громадян, які не підтримують протести", які зібралися людей більше цікавило введення нових обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією коронавируса і майбутня вакцинація населення.

Протести не мають офіційного організатора і проходять без необхідного за законом узгодження з владою, однак правоохоронці не перешкоджають присутніх. Поліцейських у формі не було видно ні на ступенях, ні на площі перед будівлею. Як повідомляють регіональні ЗМІ, протест також пройшов в місті Ніш на півдні країни. Тут зібралися кілька десятків людей, які, не висуваючи вимог, пройшли центральними вулицями міста.

Протести, що переросли в заворушення, почалися в Белграді 7 липня після рішення влади повернути комендантську годину у зв'язку із зростанням числа тих, що заразилися коронавірусів. На наступний день влада відмовилася від цієї ідеї, однак протести продовжилися незважаючи на задоволення вимог їх учасників. За даними поліції, в результаті заворушень в Сербії постраждали 130 поліцейських, затримано 91 осіб. Столиці завдано збитків в розмірі 1 млн євро.