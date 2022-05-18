Сербія допомагатиме відновлювати міста України

15:00 18 травня Київ, Україна

Президент Сербії Олександр Вучич на зустрічі з послом України Володимиром Толкачом заявив, що його країна братиме участь у відновленні міст України після війни.

Про це повідомляє телерадіокомпанія RTS.



Повідомляється, що на зустрічі з послом Вучич висловив жаль з приводу ситуації в Україні та поінформував його про позиції уряду Сербії та Ради національної безпеки.



Він наголосив, що Сербія прагне поважати принципи територіальної цілісності та суверенітету держав як один із основних принципів міжнародного права, що міститься у статуті Організації Об'єднаних Націй, і що у цьому сенсі вона поважає територіальну цілісність України.



Вучич подякував Україні за повагу до територіальної цілісності Сербії.



Він зазначив, що Сербія надала найкращі умови для біженців з України, а також усі права на проживання та дозвіл на роботу згідно з правилами Європейського Союзу.

"Олександар Вучич заявив, що Сербія братиме участь у відновленні міст в Україні. Він підкреслив, що Сербія та Україна мають можливості розвивати співпрацю в різних сферах, що становлять взаємний інтерес, і наголосив на необхідності продовження роботи над зміцненням економічних відносин, як тільки дозволить ситуація", - йдеться у повідомленні.

Вучич повторив, що Сербія, згідно з своєю послідовною політикою, віддана мирному врегулюванню суперечок і в цьому сенсі підтримує всі зусилля, спрямовані на переговори.