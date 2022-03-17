За даними української розвідки, вчора, 16 червня, проросійські найманці на Донбасі розстріляли свого бойовика при спробі перейти на бік Збройних сил України. Щоб приховати факт дезертирства і вбивства, «товариші по службі» заховали тіло найманця, евакуювавши його в спостережний пункт.
Про це повідомив пресцентр оперативно-тактичної групи "Північ" в Facebook з посиланням на дані розвідки.
Сепаратисти застрелили бойовика, який намагався перейти на бік ЗСУ - розвідка
08:16 17 червня Київ, Україна
За даними української розвідки, вчора, 16 червня, проросійські найманці на Донбасі розстріляли свого бойовика при спробі перейти на бік Збройних сил України. Щоб приховати факт дезертирства і вбивства, «товариші по службі» заховали тіло найманця, евакуювавши його в спостережний пункт.
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