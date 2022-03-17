Сепаратисти застрелили бойовика, який намагався перейти на бік ЗСУ - розвідка

За даними української розвідки, вчора, 16 червня, проросійські найманці на Донбасі розстріляли свого бойовика при спробі перейти на бік Збройних сил України. Щоб приховати факт дезертирства і вбивства, «товариші по службі» заховали тіло найманця, евакуювавши його в спостережний пункт.

Про це повідомив пресцентр оперативно-тактичної групи "Північ" в Facebook з посиланням на дані розвідки.

"16 червня близько 9.20 в одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ в районі Катеринівки військовослужбовець незаконних збройних формувань при спробі переходу на бік Збройних сил України був підступно застрелений своїми товаришами по службі, після чого ті ж ''товариші'' евакуювали тіло найманця в спостережний пункт. Керівництво незаконних збройних формувань намагається жорстоко припиняти випадки здачі в полон своїх ''захисників'' і приховувати факти їхньої ліквідації при спробах переходу на бік ЗСУ через небажання захищати самопроголошені республіки", - йдеться в повідомленні.