Сепаратисти "ЛДНР" призначили "референдум" на 23 - 27 вересня

15:06 20 вересня Київ, Україна

"Глава" самопроголошеної "ЛНР" підписав закон про референдум з питання входження до складу росії. Фейковий референдум відбудеться з 23 по 27 вересня, повідомляють у "парламенті" недореспубліки.



Як випливає з "указу", участь у "референдумі" можуть брати громадяни самопроголошеної "ЛНР", у тому числі ті, що перебувають за межами території "луганської народної республіки", які досягли 18 років.

У самопроголошеній "донецькій народній республіці" ухвалили аналогічний документ.

Заворушились і колаборанти в окупованих частинах Херсона та Запоріжжя. Зрадники закликають якнайшвидше провести пвседореферендуми про входження регіонів до складу росії.

Влада росії підтримала проведення "референдумів".



Секретар генради «єдиної росії» Андрій Турчак заявив, що «референдум потрібен і потрібен давно. За його словами, "чесне і відкрите голосування закріпить де-юре його результати раз і назавжди. Де-факто Донбас і звільнені території — вже росія".

Анексія дозволить кремлю отримати привід для загальної мобілізації, оскільки тоді контрнаступ України можна буде інтерпретувати як зазіхання на територію росії.

"Окупанти знову заговорили про "вибори без виборів", тому що Збройні сили України загнали їх у глухий кут", - прокоментував голова Луганської області Сергій Гайдай обговорення "референдумів".

На його думку, формальне прохання самопроголошених територіальних утворень про приєднання до росії потрібне москві, щоб обґрунтувати новий виток війни, а поспішність викликана українським контрнаступом, що викликав паніку серед сепаратистів.

"Окупанти можуть провести фейковий "референдум", нашвидкуруч якось його зліпити, визнати "результати". За "результатами" вони всі захочуть вступити до складу росії. І тоді вже деокупація тимчасово окупованої української Луганської області, з погляду росії, буде" прямим нападом на росію", і це дасть можливість провести загальну мобілізацію, оголосити війну. Тому що з мобілізацією (зараз) у них величезні проблеми. Набрати людей у нормальній кількості вони не можуть", - сказав Гайдай.

Коментуючи повідомлення про "референдуми", радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що "російські пропагандисти закохані в них як панацею".