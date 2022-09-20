Сепаратисти "ЛДНР" призначили "референдум" на 23 - 27 вересня

"Глава" самопроголошеної "ЛНР" підписав закон про референдум з питання входження до складу росії. Фейковий референдум відбудеться з 23 по 27 вересня, повідомляють у "парламенті" недореспубліки.
Як випливає з "указу", участь у "референдумі" можуть брати громадяни самопроголошеної "ЛНР", у тому числі ті, що перебувають за межами території "луганської народної республіки", які досягли 18 років.
Як випливає з "указу", участь у "референдумі" можуть брати громадяни самопроголошеної "ЛНР", у тому числі ті, що перебувають за межами території "луганської народної республіки", які досягли 18 років.
У самопроголошеній "донецькій народній республіці" ухвалили аналогічний документ.
Заворушились і колаборанти в окупованих частинах Херсона та Запоріжжя. Зрадники закликають якнайшвидше провести пвседореферендуми про входження регіонів до складу росії.
Влада росії підтримала проведення "референдумів".
Секретар генради «єдиної росії» Андрій Турчак заявив, що «референдум потрібен і потрібен давно. За його словами, "чесне і відкрите голосування закріпить де-юре його результати раз і назавжди. Де-факто Донбас і звільнені території — вже росія".
Секретар генради «єдиної росії» Андрій Турчак заявив, що «референдум потрібен і потрібен давно. За його словами, "чесне і відкрите голосування закріпить де-юре його результати раз і назавжди. Де-факто Донбас і звільнені території — вже росія".
У цей же день держдума росії ввела до кримінального кодексу росії поняття «мобілізація» і «військовий стан». У КК рф додали статті «Добровільне здавання в полон» (стаття 352.1, до 10 років позбавлення волі) та «Мародерство» (стаття 356.1, до 15 років).
Анексія дозволить кремлю отримати привід для загальної мобілізації, оскільки тоді контрнаступ України можна буде інтерпретувати як зазіхання на територію росії.
На його думку, формальне прохання самопроголошених територіальних утворень про приєднання до росії потрібне москві, щоб обґрунтувати новий виток війни, а поспішність викликана українським контрнаступом, що викликав паніку серед сепаратистів.
Коментуючи повідомлення про "референдуми", радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що "російські пропагандисти закохані в них як панацею".
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