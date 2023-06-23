Сенат США: застосування ядерної зброї рф на території України - напад на НАТО

У Сенаті Сполучених Штатів було представлено проєкт резолюції, який пропонує визнати будь-яке застосування ядерної зброї росією чи білоруссю на території України як напад на НАТО.
Повідомлення про це було зроблено 22 червня на спільній пресконференції сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом та співавтором резолюції – сенатором-демократом Річардом Блюменталем.
Повідомлення про це було зроблено 22 червня на спільній пресконференції сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом та співавтором резолюції – сенатором-демократом Річардом Блюменталем.
Він наголосив, що росія має розуміти, що застосування ядерної зброї в Україні викличе "колективну відповідь від НАТО, і вони будуть у стані війни з НАТО".
Ліндсі Грем також зазначив, що тактичне використання ядерної зброї або руйнування ядерного об'єкта призведе до радіоактивного забруднення, включаючи територію НАТО, тому Північноатлантичний альянс повинен вдатися до статті 5 про колективну безпеку.
Ліндсі Грем також зазначив, що тактичне використання ядерної зброї або руйнування ядерного об'єкта призведе до радіоактивного забруднення, включаючи територію НАТО, тому Північноатлантичний альянс повинен вдатися до статті 5 про колективну безпеку.
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