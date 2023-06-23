Сенат США: застосування ядерної зброї рф на території України - напад на НАТО

13:06 23 червня Київ, Україна





Повідомлення про це було зроблено 22 червня на спільній пресконференції сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом та співавтором резолюції – сенатором-демократом Річардом Блюменталем. У Сенаті Сполучених Штатів було представлено проєкт резолюції, який пропонує визнати будь-яке застосування ядерної зброї росією чи білоруссю на території України як напад на НАТО Повідомлення про це було зроблено 22 червня на спільній пресконференції сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом та співавтором резолюції – сенатором-демократом Річардом Блюменталем.

"Сьогодні ми представили резолюцію, яка закликає розглядати будь-яке використання ядерної зброї росією чи білоруссю на території України, з метою зупинити контрнаступ або придушити волю українського народу, як напад на НАТО", - заявив Грем.

Він наголосив, що росія має розуміти, що застосування ядерної зброї в Україні викличе "колективну відповідь від НАТО, і вони будуть у стані війни з НАТО".



Ліндсі Грем також зазначив, що тактичне використання ядерної зброї або руйнування ядерного об'єкта призведе до радіоактивного забруднення, включаючи територію НАТО, тому Північноатлантичний альянс повинен вдатися до статті 5 про колективну безпеку.