Сенат США підтримує військову допомогу Україні, але фінансування може бути переглянуте - ВР

16:45 03 листопада Київ, Україна

Законопроект США про надання Україні військової допомоги буде підтриманий у Конгресі, однак існує ймовірність зниження фінансування цього пакету.



Про це заявив Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.



Він прокоментував рішення Палати представників США ухвалити закон про надзвичайну допомогу виключно для Ізраїлю, не поширюючи його на Україну, хоча спочатку розглядалася можливість надання підтримки й Україні. Веніславський також висловив думку щодо можливих сценаріїв розвитку подій.



На його думку, під час проходження законопроекту через Сенат США існує висока ймовірність отримання обіцяної допомоги Україні. Проте суми, про які говорив президент Джо Байден, можна переглянути.

"Навіть якщо уявити негативний сценарій, законопроект про надання Україні допомоги, на мій погляд, все одно буде ухвалено", - зазначив парламентар.

Він підкреслив, що на даний момент підтримка проекту виходить як від представників Республіканської партії, так і від демократів.