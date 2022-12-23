Сенат США підтримав поправку про передачу заарештованих активів рф на користь України

08:06 23 грудня Київ, Україна





Сенатор-республіканець Ліндсі Грем пояснив, що ця поправка дозволить Міністерству юстиції США через держсекретаря перераховувати доходи від заарештованих активів олігарха чи інших підсанкційних організацій народу України, пише CNN. Це також буде "полегшення для американських платників податків" та "поганий день для олігархів".



Старший радник Конгресу США Пол Массаро заявив, що Сенат США одноголосно проголосував за передачу конфіскованих активів олігархів Україні. Сенатори, зокрема, пропонують наділити президента США повноваженнями з цього приводу та запровадити процедури, які дають змогу конфіскувати підсанкційні активи та спрямовувати їх на допомогу Україні строком на три роки до 2025 року. Сенат США підтримав законопроєкт щодо використання заарештованих російських активів для допомоги Україні. Документ було прийнято як поправку до масштабного проєкту бюджету федерального уряду США.Сенатор-республіканець Ліндсі Грем пояснив, що ця поправка дозволить Міністерству юстиції США через держсекретаря перераховувати доходи від заарештованих активів олігарха чи інших підсанкційних організацій народу України, пише CNN. Це також буде "полегшення для американських платників податків" та "поганий день для олігархів".Старший радник Конгресу США Пол Массаро заявив, що Сенат США одноголосно проголосував за передачу конфіскованих активів олігархів Україні. Сенатори, зокрема, пропонують наділити президента США повноваженнями з цього приводу та запровадити процедури, які дають змогу конфіскувати підсанкційні активи та спрямовувати їх на допомогу Україні строком на три роки до 2025 року.

Крім того, Сенат США ухвалив закон про правосуддя для жертв військових злочинів.



Зазначається, що цей закон закладає правову основу для притягнення до відповідальності всіх, хто вчинив військові злочини проти українського народу та виправляє прогалини в американському законодавстві.



Закон, зокрема:

дозволяє переслідувати військових злочинців у США незалежно від місця скоєння злочину;

продовжує термін давності для військових злочинів, виявлених через роки після їхнього скоєння;

оновлює чинне законодавство, дозволяючи притягати до відповідальності громадян інших країн. Раніше за ці злочини до відповідальності могли бути притягнуті лише громадяни США.