Сенат США схвалив відновлення санкцій проти білоруських чиновників

09:58 22 грудня Киев, Украина

США завжди виступає на світовій арені як поборник демократії. Як повідомив сьогодні, 22 грудня, Джефф Сегніл, який є прессекретарем конгресмена-республіканця Крістофера Сміта, висунутий його шефом проєкт закону був прийнятий Палатою представників Конгресу США. Схвалений сенатом законопроєкт називається «Про суверенітет, права людини і демократію в Білорусі».

Двопартійний законопроєкт відновлює санкції щодо білоруських чиновників, які перешкоджали переходу країни до демократії. Він також надає підтримку білоруським ЗМІ і важливому IT-сектору країни.

Законопроєкт дозволяє заявити, що США не визнають результати фальсифікованих президентських виборів в Білорусі 9 серпня 2020 року, а також не дозволять визнати Лукашенка законно обраним лідером Білорусі.

Також США закликають провести нові президентські вибори в Білорусі, які відповідають стандартам ОБСЄ, і негайно звільнити всіх політв'язнів у Білорусі.

Нарешті, включення Білорусі в так звану "Союзну державу», не буде визнане США.

Нагадаємо, що раніше в РФ затвердили мільярдний кредит для Білорусі. Мішустін розпорядився виділити кредит на мільярд російських рублів Білорусі. Половина цих грошей буде виділена до кінця року.

Також повідомлялося, що на Тихановську в Білорусі відкрили справу за "екстремізм". Проти голови опозиції і членів президії Координаційної ради ведеться слідство за створення екстремістського формування і захоплення влади.