Сенат Польщі ухвалив резолюцію на підтримку України

20:22 21 квітень Київ, Україна

Польща висловила стурбованість кількістю військ РФ біля кордонів України, на тлі ситуації, що склалася, комісія Сенату з питань закордонних справ прийняла резолюцію про солідарність з Україною.



Про це повідомляє Wyborcza в середу, 21 квітня.



Резолюцію ухвалили на спеціальному засіданні комісії, присвяченому ситуації в Україні, за участю посла України в Польщі Андрія Дещиці, який представив поточну ситуацію в регіоні. Голова комісії Богдан Кліх наголосив, що прийняття резолюції є тим більш необхідним, з огляду на "незрозуміле рішення більшості Сейму, який відмовився прийняти резолюцію із закликом зупинити Північний потік-2".



Як зазначено в документі, "кількість військ, оснащених танками, важкою ствольною і ракетною артилерією, броньованою піхотою, безпілотниками і бойовою авіацією, небезпечно зростає, а посилена активність російського флоту спостерігається в Чорному морі, де, всупереч міжнародному праву, було оголошено про блокаду Керченської протоки".



Також наголошується, що сепаратисти просять російську владу приєднати ОРДЛО до РФ, і "ця спроба ескалації напруженості повинна трактуватися як продовження стратегії дестабілізації Європи".

"Комісія вважає, що дії Російської Федерації є загрозою безпеки на нашому континенті, а також черговою спробою поставити під сумнів принцип недоторканності кордонів в Європі", - сказано в резолюції.

У документі комісія закликає "владу Російської Федерації зупинити подальшу ескалацію напруженості і дестабілізацію ситуації з безпекою в регіоні, і просить лідерів держав НАТО ініціювати проведення консультацій відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, визнаючи, що тільки жорстка позиція країн, асоційованих з ЄС і НАТО, може запобігти подальшій військовій ескалації і війні".



Нарешті, комісія звернулася до "людей доброї волі підтримати українських патріотів в захисті суверенітету своєї батьківщини".