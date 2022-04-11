Семенченка перевели під домашній арешт

Народному депутату Семену Семенченку, що знаходиться майже чотири місяці в СІЗО, змінили запобіжний захід на перебування під домашнім арештом.
Про це йдеться в його Facebook в середу, 14 липня.
Нагадаємо, 24 березня 2020 року в СБУ заявили про викриття в Україні воєнізованого збройного формування, до складу якого входило понад 150 осіб. Пізніше звинуватили в створенні "ПВК" Семенченка і агента НАБУ Євгенія Шевченка. Силовики кажуть, що він організував фактично приватну військову компанію, які заборонені в Україні.
26 березня Семенченко був заарештований без можливості внесення застави. Екснардеп заявив, що його арешт - це "провокація спецслужб Російської Федерації", яка хоче припинити роботу організації, яка боролася з ПВК Вагнер за кордоном.
Нагадаємо, 24 березня 2020 року в СБУ заявили про викриття в Україні воєнізованого збройного формування, до складу якого входило понад 150 осіб. Пізніше звинуватили в створенні "ПВК" Семенченка і агента НАБУ Євгенія Шевченка. Силовики кажуть, що він організував фактично приватну військову компанію, які заборонені в Україні.
26 березня Семенченко був заарештований без можливості внесення застави. Екснардеп заявив, що його арешт - це "провокація спецслужб Російської Федерації", яка хоче припинити роботу організації, яка боролася з ПВК Вагнер за кордоном.
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