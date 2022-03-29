Сім страшних років: доповідь правозахисників про порушення прав людини в окупованому Криму

21:03 01 липня Київ, Україна

В Україні презентували доповідь, в якій систематизували порушення прав людини за всі 7 років окупації Криму Російською Федерацією.



Правозахисні організації констатували, що протягом 2014-2020 років ситуація з реалізацією цивільних і політичних прав в Криму була загрозлива. Громадський простір на півострові через дії держави-окупанта катастрофічно обмежився і знаходиться під невпинним контролем російських спецслужб або місцевих органів окупаційної влади.





Незважаючи на це, як відзначають автори доповіді, рух опору окупації Криму Російською Федерацією з лютого 2014 року і досі залишається активним, має багато прихильників серед кримчан і розглядається державою-окупантом як реальна загроза загарбницької політики. Про це свідчать численні ініціативи як російської федеральної влади, так і її ставлеників в Криму за звуження обсягу цивільних і політичних прав жителів півострова протягом усіх семи років окупації.

Крім того, правозахисники наголошують на посиленні позиції Росії в Криму. Якщо в перші роки окупації російська влада була настільки слабкою, що для придушення визвольних ініціатив вдавалася до неприхованого насильства - викрадення людей, тортури, довільні арешти, мораторій на мирні зібрання, то згодом Росія розбудувала власну інституційну систему на півострові і поступово "загорнула" свою агресію в "правову" оболонку, активно створюючи враження існування системи права в Криму.

Правозахисні організації відзначають, що з 44 відомих випадків насильницьких зникнень в Криму переважна більшість (28) сталася в перший рік окупації. Згодом цей вид злочину хоч і не припинився, але його все частіше стали замінювати довільні арешти і ув'язнення.





Автори доповіді відзначають, що в перші роки окупації активно діяли незаконні парамілітарні угруповання "Кримська самооборона", з чиїми діями і пов'язують більшість насильницьких зникнень, а трохи пізніше першу роль у викраденнях людей почала відкрито брати на себе російська ФСБ, хоч і не залишилася єдиним виконавцем "брудних політичних замовлень на знищення противників окупації".

Крім того, під час викрадень і арештів до жертв застосовували фізичне та психологічне насильство, що стало характерним елементом всієї політики Росії щодо її кримських опонентів всі ці сім років окупації.

Автори доповіді повідомляють, що з 2014 року наочно змінилася позиція окупаційної влади щодо кола її потенційних ворогів. Якщо першими її жертвами стали проукраїнські активісти - активні борці за територіальну цілісність України, то згодом каральний апарат РФ звернув увагу також на журналістів, блогерів, релігійних і національних лідерів, представників українських і кримськотатарських громад півострова, які відкрито висловлювали свою позицію про єдність Криму і України, а також членів їхніх сімей і близького оточення.





Наприклад, тих, хто виходив на мирні мітинги проти довільних арештів в Криму, заарештовували і притягали до відповідальності за традиційними "політичним" статтями Кримінального кодексу Росії і Кодексу про адміністративні правопорушення РФ, або ж, наприклад, дітей заарештованих активістів "попереджали" на вулицях люди в штатському про необхідність зміни поведінки з боку їхніх батьків, як це було з дев'ятирічним сином бранця Кремля Еміра-Усеіна Куку.

Правозахисники також вказують, що однією з найяскравіших реакцій політики Росії в Криму стали обшуки в приватних будинках і на підприємствах. Щорічна кількість таких обшуків збільшується. Якщо з 2014 до 2017 року їх було 150, то за наступні півтора року цифра досягла 186 обшуків. І це тільки ті, що стали відомі правозахисникам. Більшість цих рейдів відбувалася в місцях проживання або постійних зборів кримських татар.



Серед іншого вказане вище стало одним з елементів загальної політики РФ проти релігійного та етнічного різноманіття Криму та обмеження права на свободу думки, совісті, релігії. Повідомляється, що незаконні "мирові судді" Криму постійно розглядають адміністративні провадження щодо різних релігійних організацій і їхніх членів, серед яких мусульмани, протестанти, баптисти, іудеї, саєнтологи і кришнаїти.





Вірян переслідують і штрафують за здійснення обрядів поза приміщеннями або в приміщеннях, які не зареєстровані за законодавством РФ як культові споруди, до того ж загальна сума таких штрафів зростає щорічно. Крім цього, особливо притісняється Православна церква України. Протягом періоду окупації кількість парафій ПЦУ в Криму зменшилася більш ніж в три рази: з 45 активних громад станом на 2018 залишилося всього 11.

Через деякий час після початку тимчасової окупації, кримчан, незгодних з політикою сили Росії, стали депортувати з території півострова за рішенням незаконних "судів" або забороняти їм в'їзд до Криму на тривалий час. Це певним чином спростило завдання окупаційним органам влади по боротьбі з проукраїнськими настроями на півострові і усунуло потребу постійно стежити за такими активістами в Криму або вдаватися до грубих "слідчих дій", пояснюють укладачі доповіді.



За оцінками правозахисників, за період окупації "суди" розглянули понад 9000 справ, в яких покаранням служило виселення з Криму.



Автори доповіді дійшли висновку, що з 2014 року в Криму систематично "винищується все, що може дати його жителям надію на можливість реалізації їхнього права на справедливий суд". Залякування окупаційною владою адвокатів або блокування доступу до них, психологічний тиск на суддів з боку російських спецслужб, залучення до процесу псевдосвідків або псевдоекспертів стали систематичними і звичними явищами на півострові.



Правозахисні організації переконані, що відсутність будь-яких ініціатив щодо притягнення до відповідальності винних у серйозних порушеннях РФ прав людини в Криму створює атмосферу вседозволеності для окупаційної влади, поширює почуття страху серед цивільних і впливає на динаміку настроїв жителів Криму про перспективи повернення півострова до нормального життя в межах суверенних кордонів України.

Доповідь підготовлена Будинком прав людини "Крим", Кримською правозахисною групою, Регіональним центром прав людини, Центром громадянської освіти «Альменда», Центром прав людини ZMINA за підтримки Фонду Будинків прав людини.