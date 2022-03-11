Сільхозземля у власності громад - подробиці

18:38 15 жовтень Київ, Україна

Указ президента про передачу сільськогосподарських земель дозволить громадам планувати бюджетні надходження від землекористування, а фермерам дасть доступ до ринку на пільгових умовах.

Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

"Мені дуже приємно брати участь в цій без перебільшення історичній події, яка стане символічним стартом передачі земель громадянам. Указ, який сьогодні підписав президент: 26 жовтня поточного року всі новостворені громади без винятку отримають землю в комунальну власність і стануть справжніми господарями в своїх громадах з можливістю планувати бюджетні надходження від землекористування і ефективно їх використовувати для підвищення добробуту своїх жителів в громадах. В результаті передачі земельних ділянок органи місцевого самоврядування отримають більше як 2 млн га земель, з яких 1 млн га - вільних земель", - сказав Ігор Петрашко.

Він зазначив, що впевнений, що саме люди на місцях краще знають, як ефективно використовувати земельний ресурс і наповнювати місцеві бюджети, а також розвивати регіон і створювати нові стандарти життя.

"Ми вітаємо також історичне рішення про прийняття земельної реформи, як Міністерство економіки, яке брало активну участь, прийняття відповідного законопроєкту і реалізацію відповідних супровідних кроків. Без сумніву, епопея з 1991 року по земельній реформі була в цьому році завершена. І громадяни, українці, отримали можливість користуватися і розпоряджатися вільно своєю землею... Також дуже важливо, що українські фермери, які вже працюють на землі, мають пільгові умови доступу до ринку. Фермери можуть викупити земельні ділянки, надані їм в постійне користування або довічне успадкування, володіння. Або можуть бути переоформлені у оренду з розстрочкою платежів на 10 років", - додав міністр.

За його словами, Мінекономіки працює над створенням системи моніторингу земельних відносин для систематизації узагальнення інформації щодо володіння, користування і розпорядження земельними ділянками.