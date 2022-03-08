Секретар РНБО України: міф про найсучаснішу і найпотужнішу у світі путінську армію зруйновано

Триває одинадцятий день героїчного Національного Опору!



Ми витримали першу, найважчу хвилю атаки російських орків. Міф про найсучаснішу і найпотужнішу у світі путінську армію зруйновано і спалено на дорогах Київщини та Харківщини, Чернігівщини та Миколаївщини. На жодному напрямку російські терористичні війська не досягли стратегічного успіху. Українське військо дає гідну відсіч, і день нашої перемоги над російською химерою наближається щодня, але ворог ще небезпечний і готує другу хвилю широкомасштабного наступу, до якої ми повинні підійти максимально готовими та згуртованими.



Стратегічно важливими залишаються міста: Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Чернігів та Одеса. План ворога – взяти ключові міста до оточення, знекровити українські Збройні сили, створити ситуацію гуманітарної катастрофи для цивільного населення.



Основну увагу командування російських окупаційних військ переносить на Південь, намагаючись позбавити Україну виходу до Чорного та Азовського моря, що, на їхню думку, створить умови економічного придушення Українського Опору.



Ворог не залишає надій оволодіти Києвом та формує ресурси для оточення Дніпра.

З боку України відбувається перегрупування, поповнення свіжим резервом та насичення української армії найновішим озброєнням. Вчорашній літако-вертольотопад тому підтвердження.



Ми зробили найважчий крок до Перемоги, але попереду ще багато роботи щодо знищення окупантів та повернення всіх українських земель!

Похоронки російським матерям та тони обвугленого російського військового заліза - пам'ятка для наступної хвилі окупантів: не лізьте - вб'ємо!



І вбиватимемо стільки, щоб одурманене російське суспільство отямилося, якщо не від почуття провини, то від болю. І ми дістанемося до вас. Ніколи не боріться з українцями, рано чи пізно ми прийдемо до вас, щоб повернути всі накопичені вами борги, а рахунок набіг на століття уперед. Слава Україні! Смерть ворогам!"