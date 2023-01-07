Секретар РНБО відповів на слова Ломаченка на захист служителів УПЦ (МП)

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данилов заспокоїв Василя Ломаченка. Коментуючи в ефірі 24 каналу скандальні публікації чемпіона світу в трьох вагових категоріях, він заявив, що боксерові нема про що переживати поки він не переступив межу.

Данилов нагадав, що в Україні, згідно з Конституцією, діє свобода віросповідання, а тому молитися можна будь-якому Богові, а ось підтримувати країну-агресора в жодному разі не можна.

"Якби менше згадували такі прізвища, все б взагалі йшло спокійно та тихо. Можливо, ця людина (Ломаченко) ходить до церкви. Я хочу сказати, що ми з церквою не боремося. Ми боремося з тими громадянами, які підтримують російську федерацію, які мають на сьогоднішній день 111 статтю - за державну зраду. Ходіть, будь ласка, будь-куди, моліться будь-кому Богу. Нам все одно, людина в рясі, у костюмі Brioni або у спортивному костюмі, але, якщо вона підтримуватиме росію, буде відкрито виступати з цим, така людина матиме клопіт з нашою країною. Це неприпустимо під час війни, і всім потрібно зрозуміти, що це наш обов'язок – чистити, чистити та чистити всю російську агентуру з наших територій. Ще раз наголошую: ні з якою церквою ми не воюємо. У нас немає такого завдання – з кимось воювати. Я маю на увазі інституції, організації тощо. Але якщо ті чи інші люди причетні до підтримки країни-агресора, мають з нею контакти, то нехай скажуть про це вголос, зберуть свої речі та вирушать на росію – що ви тоді тут робите?” – сказав Данилов.

Нагадаємо, нещодавно боксер, незважаючи на обурення, наполегливо постив відео з митрополитом так званої УПЦ МП Лонгіном, який звинуватив Україну в тому, що вона веде війну з Богом, церквою та своїм народом.

За цей громадський рух ЧЕСНО вніс Василя Ломаченка до реєстру держзрадників України.