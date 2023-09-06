Секретар РНБО Данилов показав випробування української ракетної зброї

16:53 31 серпня Київ, Україна

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов у четвер, 31 серпня, показав відео запуску розробки української ракетної програми.

Відповідне відео Данилов оприлюднив у Facebook.
"Ракетна програма президента України у дії. Випробування успішні, застосування ефективне. "Чекає Севастополь, чекає Камчатка, чекає Кронштадт..." PS Тиха і співоча українська ніч..." - написав Данилов.