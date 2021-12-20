Секретар РНБО пояснив, чому "Донбасу не існує"

16:15 05 квітень Київ, Україна





Про це він у понеділок, 5 квітня, написав в Facebook, коментуючи своє резонансне висловлювання раніше. Починаючи з 2000 року, спецслужби РФ цілеспрямовано використовують термін "Донбас", як інструмент інформаційної війни, заявив секретар Ради нацбезпеки Олексій Данилов Про це він у понеділок, 5 квітня, написав в Facebook, коментуючи своє резонансне висловлювання раніше.

"Моє зауваження про небезпеку використання поняття "Донбас" в контексті україно-російської війни викликало бурхливе обговорення... Вживання терміну "Донбас" сьогодні - це постійне підживлення російського антиукраїнського наративу та підігравання російській пропаганді", - написав Данилов.

За його словами, поняття "Донбас" цілеспрямовано використовується спецслужбами Російської Федерації починаючи з 2000 року, і особливо активно - в період російської агресії проти України з 2014 року і по теперішній час - як інструмент інформаційної війни.



Данилов підкреслив, що мета такого використання - це протиставлення і штучне виділення певного регіону України як території, яка нібито має особливі права і статус, що дає надалі підстави обґрунтувати створення і існування державних псевдоутворень.



За його словами, не можна розглядати поняття "Донбас" як "історично усталене, використання якого навряд чи буде викорінено з ужитку".

"У випадку з назвою "Донбас" ми маємо справу з порівняно новим визначенням, яке історично охоплювало територію Луганської, Донецької і Дніпропетровської областей, а також регіонів сучасної Російської Федерації, зокрема, Ростовської області", - підкреслив Данилов, додавши, що навіть враховуючи цю обставину, застосування назви "Донбас" до частини території Луганської та Донецької областей України не є коректним.

Раніше Данилов закликав не вживати слово "Донбас", пояснивши, що воно відсутнє в нормативно-правових документах і використовується Росією для пропаганди.