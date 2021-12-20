Секретар РНБО пояснив, чому "Донбасу не існує"

Починаючи з 2000 року, спецслужби РФ цілеспрямовано використовують термін "Донбас", як інструмент інформаційної війни, заявив секретар Ради нацбезпеки Олексій Данилов.
Про це він у понеділок, 5 квітня, написав в Facebook, коментуючи своє резонансне висловлювання раніше.
Про це він у понеділок, 5 квітня, написав в Facebook, коментуючи своє резонансне висловлювання раніше.
За його словами, поняття "Донбас" цілеспрямовано використовується спецслужбами Російської Федерації починаючи з 2000 року, і особливо активно - в період російської агресії проти України з 2014 року і по теперішній час - як інструмент інформаційної війни.
Данилов підкреслив, що мета такого використання - це протиставлення і штучне виділення певного регіону України як території, яка нібито має особливі права і статус, що дає надалі підстави обґрунтувати створення і існування державних псевдоутворень.
За його словами, не можна розглядати поняття "Донбас" як "історично усталене, використання якого навряд чи буде викорінено з ужитку".
Данилов підкреслив, що мета такого використання - це протиставлення і штучне виділення певного регіону України як території, яка нібито має особливі права і статус, що дає надалі підстави обґрунтувати створення і існування державних псевдоутворень.
За його словами, не можна розглядати поняття "Донбас" як "історично усталене, використання якого навряд чи буде викорінено з ужитку".
Раніше Данилов закликав не вживати слово "Донбас", пояснивши, що воно відсутнє в нормативно-правових документах і використовується Росією для пропаганди.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі