Секретар Путіна озвучив здивування з приводу вступу України в НАТО

10:38 16 червня Київ, Україна

Як відомо, сьогодні, 16 червня, відбудеться зустріч Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом. Напередодні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков оголосив деякі напрямки майбутньої зустрічі, висловивши явне здивування з приводу можливості вступу в НАТО для України.

"Що стосується України, ми чули, що гіпотетично президент Байден допустив можливість вступу України в НАТО. Це новий елемент, раніше таких заяв не робилося. Звичайно, в Москві ми звернули на нього увагу в повному обсязі", - сказав він в ефірі Першого каналу. Пєсков висловив упевненість, що "при необхідності президент чітко позначить нашу позицію". "Путін завжди чіткий у викладі "червоних ліній" для Російської Федерації, тим більше в такій нелегкій розмові, яка буде сьогодні", - додав він.

За словами Пєскова, Путін і Байден обговорять питання дипломатичної власності, необхідно "розібрати всі завали" в сфері двостороннього співробітництва.

Розмова Путіна і Байдена почнеться в компанії глави МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Також Пєсков заявив, що потрібно терміново починати переговори з контролю за озброєннями.

"Так, договір [СНО-3] був продовжений, було прийнято політичне рішення адміністрації Байдена. Це позитивний факт, але час скорочується як шагренева шкіра. Потрібно терміново починати переговори", - сказав він.

Прессекретар президента РФ зробив акцент на тому, що стратегічна стабільність і контроль над озброєннями - це тонка і комплексна матерія. "В цьому випадку це вже субстанція, яка виходить за рамки наших двосторонніх відносин. Це стосується всього світу", - уклав він.