Секретар Путіна озвучив здивування з приводу вступу України в НАТО

Як відомо, сьогодні, 16 червня, відбудеться зустріч Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом. Напередодні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков оголосив деякі напрямки майбутньої зустрічі, висловивши явне здивування з приводу можливості вступу в НАТО для України.
За словами Пєскова, Путін і Байден обговорять питання дипломатичної власності, необхідно "розібрати всі завали" в сфері двостороннього співробітництва.
Розмова Путіна і Байдена почнеться в компанії глави МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Також Пєсков заявив, що потрібно терміново починати переговори з контролю за озброєннями.
Прессекретар президента РФ зробив акцент на тому, що стратегічна стабільність і контроль над озброєннями - це тонка і комплексна матерія. "В цьому випадку це вже субстанція, яка виходить за рамки наших двосторонніх відносин. Це стосується всього світу", - уклав він.
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