Сейм Польщі оголосив Путіна військовим злочинцем

13:09 24 березня Київ, Україна





Відповідну резолюцію ухвалили 23 березня, повідомляється на сайті Сейму. Сейм Польщі рішуче засудив акти геноциду , які вчиняє росія в Україні, а президента володимира путіна оголосив військовим злочинцем.Відповідну резолюцію ухвалили 23 березня, повідомляється на сайті Сейму.



“Сейм Республіки Польща рішуче засуджує акти тривалого насильства, військові злочини, злочини проти людства, акти геноциду, системні порушення прав людини та інші злочинні порушення міжнародного права, скоєні на території суверенної України збройними силами російської федерації разом із союзниками, за наказом військових командуючих володимира путіна”, – наголошується у резолюції.



У Сеймі закликали держави, які визнають суверенітет, територіальну цілісність та право на самовизначення України, всіма засобами підтримати ініціювання та проведення судових розглядів у Міжнародному суді та Міжнародному кримінальному суді.



Також їх закликали використовувати повноваження в будь-яких міжнародних організаціях, щоб притягнути до відповідальності путіна, членів ради безпеки росії та командувачів збройних сил рф.



"Загальнодоступні докази цих злочинів доводять визнання володимира путіна Сеймом Республіки Польща та міжнародною спільнотою військовим злочинцем", - йдеться у резолюції.



Сейм Польщі звернувся до парламентів демократичних країн світу та Європарламенту з проханням визнати путіна, членів радбезу та командувачів зс рф особами, які безпосередньо відповідають за ці акти, і накласти на них найсуворіші санкції.