Сейм Литви визнав росію терористичною державою та закликав зібрати міжнародний трибунал

14:18 10 травня Київ, Україна





У своїй резолюції Сейм констатував, що російські збройні сили та найманці скоїли масові військові злочини на території України, особливо у містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бородянка та Гостомель. Сейм Литви одноголосно ухвалив резолюцію, в якій визнав військове вторгнення росії в Україну геноцидом , а росію – терористичною державою.У своїй резолюції Сейм констатував, що російські збройні сили та найманці скоїли масові військові злочини на території України, особливо у містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бородянка та Гостомель.



«Сейм Литви визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку росії та її політичного та військового керівництва, що розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу. А російська федерація, збройні сили якої свідомо та систематично обирають цивільні об'єкти для бомбардувань, є державою, яка підтримує та здійснює тероризм», — йдеться у документі.



У ньому також наголошується, що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності, а міжнародне співтовариство має створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та оцінки агресії росії проти суверенної України.



Сейм Литви закликає до того, щоб цей трибунал мав повноваження видавати міжнародні ордери на арешт, і щоб імунітетом не обмежувалася недоторканність держави або глав держав та урядів та інших державних посадових осіб.



Нагадаємо, міноборони росії заперечує причетність російських військових до вбивств мирних жителів під час війни в Україні. Опубліковані у ЗМІ докази відомство називає провокацією.