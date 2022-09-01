Сейм Латвії оголосив росію країною - спонсором тероризму

12:21 11 серпня Київ, Україна

Сейм Латвії прийняв заяву, в якій визнає дії російських військових в Україні тероризмом, а росію - країною - спонсором тероризму.

Про це повідомляється на сайті Сейму.

Парламентарі категорично засуджують військову агресію росії та масштабне вторгнення в Україну, здійснене за підтримки та участі білоруського режиму. У заяві Сейм закликає країни Євросоюзу негайно призупинити видачу туристичних та в'їзних віз громадянам росії та білорусі.

«Протягом багатьох років росія підтримувала та фінансувала терористичні режими та організації у різний спосіб — прямо та опосередковано, включаючи постачання зброї режиму Асада в Сирії, отруєння сім'ї Скрипалів та причетність до катастрофи літака МН-17. В Україні росія обрала аналогічну - жорстоку, аморальну та незаконну тактику, використовуючи неточну та заборонену на міжнародному рівні зброю та боєприпаси, з невідповідною жорстокістю завдаючи ударів по цивільних особах та громадських місцях. Таким чином росія прагне залякати та деморалізувати народ України та збройні сили, паралізувати дієздатність держави – для того, щоб окупувати Україну, тобто росія реалізує це насильство для досягнення політичних цілей», — заявив голова комісії Сейму із закордонних справ Ріхардс Колс.

У заяві Сейму наголошується, що після неспровокованого військового нападу росії на Україну 24 лютого 2022 року дванадцять мільйонів українців були змушені залишити свої будинки і понад п'ять мільйонів були змушені залишити свою країну. За цей час низка правозахисних груп та міжнародних моніторингових місій повідомляла про звірства, скоєні російськими збройними силами щодо мирних жителів України, включаючи тортури, зґвалтування, вбивства та масові затримання мирних жителів у так званих фільтраційних центрах, а також масові депортації, йдеться у заяві.

Менш ніж через 24 години після того, як Україна та росія через Туреччину та ООН підписали угоду про відновлення експорту заблокованого в Україні зерна через Чорне море, ракетний удар російських військ по Одеському порту 23 липня продемонстрував неповагу до своїх зобов'язань, міжнародного порядку та його інститутів.



У заяві Сейму згадуються усі жертви російської агресії в Україні та виражається солідарність з Україною та українським народом.