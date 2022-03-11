Наразі відбувається світова революція в енергетичній сфері – Герман Галущенко

09:38 11 березень Київ, Україна

Військова агресія Росії проти України змінює архітектуру світової енергетики.

Таке переконання висловив міністр енергетики України Герман Галущенко.

“Системи споживання енергетичних ресурсів і в цілому енергоринку, що існував до війни, вже не буде. У світі ця система зміниться”, – сказав він.

Герман Галущенко нагадав про вже заявлені західними країнами наміри повністю відмовитись або значно скоротити споживання російського газу вже цього року.

“Кінцева мета – енергетична незалежність від російських ресурсів. І рішення щодо запровадження ембарго на російську нафту – один із кроків на шляху його досягнення”, - зазначив голова Міненерго.

Насправді відбувається революція у розумінні залежності від російських енергоносіїв. Але, на жаль, ця революція відбувається ціною життів українців”, - додав він.

Герман Галущенко наголосив, що зміни неодмінно відбудуться і в українській енергетиці.