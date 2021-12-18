Сьогоднішня зустріч радників "нормандської четвірки" може пройти на лінії розмежування

Під час вчорашньої відеозустрічі радників "нормандської четвірки" була призначена наступна дата зборів - 20 квітня, пролунала пропозиція провести наступну зустріч на лінії розмежування.
Про це йдеться на Facebook-сторінці української делегації в Тристоронній контактній групі.
Навіть пролунала цікава пропозиція провести наступну зустріч політичних радників безпосередньо на лінії розмежування з метою прийняття необхідних рішень в конкретних умовах.
Конкретні заходи, які могли б удосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню, політичні радники доручили опрацювати в Підгрупі з безпеки ТКГ", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що засідання підгрупи відбудеться 20 квітня о 10:00.
Конкретні заходи, які могли б удосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню, політичні радники доручили опрацювати в Підгрупі з безпеки ТКГ", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що засідання підгрупи відбудеться 20 квітня о 10:00.
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