Сьогоднішня зустріч радників "нормандської четвірки" може пройти на лінії розмежування

06:17 20 квітень Київ, Україна

Під час вчорашньої відеозустрічі радників "нормандської четвірки" була призначена наступна дата зборів - 20 квітня, пролунала пропозиція провести наступну зустріч на лінії розмежування.



Про це йдеться на Facebook-сторінці української делегації в Тристоронній контактній групі.

"Головним її (зустрічі радників глав держав "нормандської четвірки" 19 квітня. - ред.) питанням стало обговорення практичних кроків, необхідних для дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню.