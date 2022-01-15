Сьогодні Зеленський відвідає Харків

10:51 02 вересень Київ, Україна

Сьогодні, 2 вересня, президент Володимир Зеленський приїхав до Харкова з офіційним візитом.



За попередніми даними, в програмі - відвідування кількох районів, де в рамках "Великого будівництва" проводився ремонт доріг. Президент планує відвідати навчальні заклади в Пісочині та Південному. Також глава держави має намір провести зустріч в гольф-клубі, де буде обговорюватися "Стратегія розвитку Харківської області".



