Сьогодні Володимир Зеленський відвідає Грузію

Робочий тиждень Володимира Зеленського почнеться з візиту в Тбілісі, де він зустрінеться з главами держав Молдова і Грузія.
Про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента.
Відзначається, що в рамках візиту Зеленський планує розпочати діяльність формату Асоційованого тріо України, Грузії та Молдови на рівні глав держав.
Лідери трьох країн підпишуть декларацію саміту Асоційованого тріо і проведуть спільну зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
Зеленський також візьме участь в роботі Батумської міжнародної конференції разом з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, президенткою Республіки Молдова Маєю Санду і президентом Європейської ради.
Нагадаємо, в травні Україна, Грузія і Молдова на рівні глав МЗС домовилися про спільні дії для прискорення євроінтеграції, а також безпеки в регіоні.
Пізніше в ЄС відреагували на "тріо" України, Грузії і Молдови, заявивши, що підтримують намір трьох країн співпрацювати в питанні європейської інтеграції.
Відзначається, що в рамках візиту Зеленський планує розпочати діяльність формату Асоційованого тріо України, Грузії та Молдови на рівні глав держав.
Лідери трьох країн підпишуть декларацію саміту Асоційованого тріо і проведуть спільну зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
Зеленський також візьме участь в роботі Батумської міжнародної конференції разом з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, президенткою Республіки Молдова Маєю Санду і президентом Європейської ради.
Нагадаємо, в травні Україна, Грузія і Молдова на рівні глав МЗС домовилися про спільні дії для прискорення євроінтеграції, а також безпеки в регіоні.
Пізніше в ЄС відреагували на "тріо" України, Грузії і Молдови, заявивши, що підтримують намір трьох країн співпрацювати в питанні європейської інтеграції.
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