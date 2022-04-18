Сьогодні Володимир Зеленський відвідає Грузію

08:34 19 липня Київ, Україна

Робочий тиждень Володимира Зеленського почнеться з візиту в Тбілісі, де він зустрінеться з главами держав Молдова і Грузія.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента.



Відзначається, що в рамках візиту Зеленський планує розпочати діяльність формату Асоційованого тріо України, Грузії та Молдови на рівні глав держав.



Лідери трьох країн підпишуть декларацію саміту Асоційованого тріо і проведуть спільну зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.



Зеленський також візьме участь в роботі Батумської міжнародної конференції разом з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, президенткою Республіки Молдова Маєю Санду і президентом Європейської ради.



Нагадаємо, в травні Україна, Грузія і Молдова на рівні глав МЗС домовилися про спільні дії для прискорення євроінтеграції, а також безпеки в регіоні.



Пізніше в ЄС відреагували на "тріо" України, Грузії і Молдови, заявивши, що підтримують намір трьох країн співпрацювати в питанні європейської інтеграції.