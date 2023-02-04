Сьогодні до України з російського полону повернулися ще 116 людей

12:12 04 лютого Київ, Україна

Україна у суботу, 4 лютого, повернула з російського полону ще 116 людей. Серед них – захисники Маріуполя, партизани з Херсона, снайпери з Бахмутського спрямування та інші військові. Про це повідомив голова ВП Андрій Єрмак.

Він зазначив, що додому вдалося повернути 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких – із СЗГ.

Крім того, з полону повернули вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п'ятеро з ДПСУ, двох із ВМС та одного представника ДСНС. Серед них двоє офіцерів та 114 рядових та сержантів.

Також Україні вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців - Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, та тіло загиблого добровольця-українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку війни повернувся захищати Україну - Євгена Кулика.

Нагадаємо, раніше цього року Україна повернула із російського полону 156 цивільних.