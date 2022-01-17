Сьогодні в Слов'янську і Сєвєродонецьку відкрили консульства Литви і Латвії

19:35 30 квітень Київ, Україна

Сьогодні в районі проведення операції Об'єднаних сил, в містах Слов'янськ і Сєвєродонецьк, Латвія і Литва відкрили свої офіційні представництва.



Про це повідомляє пресцентр ОС.



На заходах були присутні голова Комітету з питань зовнішньої політики парламентаріїв країн Балтії, надзвичайні і повноважні Посли, керівництво командування операції Об'єднаних сил і глави обласних державних адміністрацій.



У Сєвєродонецьку Луганської області, звертаючись до присутніх, посол Литви Вальдемарас Сарапінас зазначив, що Литва і інші країни Балтії завжди були, є і будуть залишатися надійними партнерами України в її боротьбі за територіальну цілісність і підтримувати прагнення вступу в НАТО і Європейський Союз.

"Ми сьогодні тут! І будемо залишатися тут доти, поки міжнародно визнані кордони України не будуть повністю відновлені - ви не самотні і не будете самотні у своїй боротьбі, боротьбі, за яку ми всі вам винні", - зазначив під час брифінгу голова комітету закордонних справ Сейму Латвійської Республіки Ріхардс Колс.

Також іноземна делегація ознайомилася з поточною ситуацією з безпекою на лінії розмежування і відвідала КПВВ "Золоте".