Сьогодні в Слов'янську і Сєвєродонецьку відкрили консульства Литви і Латвії

Сьогодні в районі проведення операції Об'єднаних сил, в містах Слов'янськ і Сєвєродонецьк, Латвія і Литва відкрили свої офіційні представництва.
Про це повідомляє пресцентр ОС.
На заходах були присутні голова Комітету з питань зовнішньої політики парламентаріїв країн Балтії, надзвичайні і повноважні Посли, керівництво командування операції Об'єднаних сил і глави обласних державних адміністрацій.
У Сєвєродонецьку Луганської області, звертаючись до присутніх, посол Литви Вальдемарас Сарапінас зазначив, що Литва і інші країни Балтії завжди були, є і будуть залишатися надійними партнерами України в її боротьбі за територіальну цілісність і підтримувати прагнення вступу в НАТО і Європейський Союз.
Також іноземна делегація ознайомилася з поточною ситуацією з безпекою на лінії розмежування і відвідала КПВВ "Золоте".
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