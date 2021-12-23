Сьогодні у Москві проходить велика пресконференція Путіна

23 грудня у Москві відбувається велика пресконференція російського лідера Володимира Путіна, яка була запланована на 11:00 за київським часом.
На заході присутні представники російських та іноземних ЗМІ, а також люди з різних регіонів РФ. Традиційно багато людей для привернення уваги Путіна взяли із собою плакати, на яких міститься сутність їхніх питань до Путіна.
Модерує захід беззмінний прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
На заході присутні представники російських та іноземних ЗМІ, а також люди з різних регіонів РФ. Традиційно багато людей для привернення уваги Путіна взяли із собою плакати, на яких міститься сутність їхніх питань до Путіна.
Модерує захід беззмінний прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
Цього року пресконференція не передбачала вільну акредитацію, кількість присутніх на ній журналістів буде обмежена. Крім того, представникам ЗМІ для участі у заході довелося здати три ПЛР-тести на коронавірус.
Станом на 11:10 за київським часом російський лідер ще не з'явився, на нього чекали з хвилини на хвилину.
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