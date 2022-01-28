Сьогодні у Києві пройде зустріч конгресменів США із Зеленським та Кулебою

10:25 28 січень Київ, Україна

Делегація Конгресу Сполучених Штатів сьогодні зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та народними депутатами. Про це повідомили у пресслужбі посольства США

"Члени Палати представників Конгресу США прибули в Україну, щоб підтвердити двопартійну підтримку України та показати відданість США дипломатичним зусиллям та діалогу на тлі тривалого нарощування Росією військових на кордоні України", - зазначили у диппредставництві.

До складу делегації входять члени Палати представників Конгресу США демократи Грегорі Мікс, Еймі Бера, Сара Джейкобс, Девід Сіслін, Мікі Шерріл, Кріс Хулахан та республіканці Марк Грін, Огест Пфлюгер та Вікторія Спарц.



Члени делегації також відвідають Стіну пам'яті загиблих за Україну на війні на Донбасі та проведуть брифінг для ЗМІ.



У посольстві нагадали, що у четвер, 27 лютого, делегація зустрілася з міністром оборони України Олексієм Резніковим.



17 січня Київ відвідала делегація Конгресу США у складі сенаторів-республіканців Роба Портмана, Кевіна Крамера, Роджера Вікера та сенаторів-демократів Кріса Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар та Річарда Блюменталя.