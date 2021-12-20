Сьогодні в Києві почнуться переговори з Іраном про рейс PS572

11:09 29 липень Київ, Україна

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив про бажання України врегулювати питання з Іраном про рейс PS572 мирним шляхом. Однак якщо бажаний результат не буде досягнутий, то уряд готовий звертатися до міжнародних судових інстанцій.

За його словами, Іран підтвердив свою згоду на проведення переговорів з Україною щодо збитого літака. Перший раунд почнеться 29-30 липня в Києві. Для цього в українську столицю приїде іранська делегація. При цьому Україна на консультаціях представлятиме інтереси всіх країн.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже озвучував позицію України на переговорах з Іраном:

визнати свою міжнародно-правову відповідальність;

вибачитися і запевнити в неповторення;

провести технічне розслідування відповідно до вимог Чиказької конвенції;

провести неупереджене і незалежне кримінальне розслідування і притягнути всіх винних до відповідальності;

виплатити належну компенсацію.

Авіакатастрофа українського Boeing рейсу PS572 рано вранці 8 січня в Ірані стала для всіх справжнім шоком. Загинули 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу: 11 громадян України (серед них 9 членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - Німеччини і Великобританії.

На четвертий день після трагедії, 11 січня, Тегеран (Корпус вартових ісламської революції) офіційно визнав, що випадково збив український Boeing. До цього Іран заперечував свою причетність, хоча Канада, Великобританія і Австралія давали чіткі меседжі, що літак був збитий іранською ракетою "земля-повітря".