Сьогодні в Києві почнуться переговори з Іраном про рейс PS572

11:09 29 липень Київ, Україна

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив про бажання України врегулювати питання з Іраном про рейс PS572 мирним шляхом. Однак якщо бажаний результат не буде досягнутий, то уряд готовий звертатися до міжнародних судових інстанцій.

Фото: Украина хочет мирно урегулировать спор с Ираном

За його словами, Іран підтвердив свою згоду на проведення переговорів з Україною щодо збитого літака. Перший раунд почнеться 29-30 липня в Києві. Для цього в українську столицю приїде іранська делегація. При цьому Україна на консультаціях представлятиме інтереси всіх країн.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже озвучував позицію України на переговорах з Іраном:

  • визнати свою міжнародно-правову відповідальність;
  • вибачитися і запевнити в неповторення;
  • провести технічне розслідування відповідно до вимог Чиказької конвенції;
  • провести неупереджене і незалежне кримінальне розслідування і притягнути всіх винних до відповідальності;
  • виплатити належну компенсацію.

Авіакатастрофа українського Boeing рейсу PS572 рано вранці 8 січня в Ірані стала для всіх справжнім шоком. Загинули 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу: 11 громадян України (серед них 9 членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - Німеччини і Великобританії.

Фото: Украина хочет мирно урегулировать спор с Ираном

На четвертий день після трагедії, 11 січня, Тегеран (Корпус вартових ісламської революції) офіційно визнав, що випадково збив український Boeing. До цього Іран заперечував свою причетність, хоча Канада, Великобританія і Австралія давали чіткі меседжі, що літак був збитий іранською ракетою "земля-повітря".