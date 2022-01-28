Сьогодні в Києві Кулеба проведе переговори з главами урядів Грузії та Молдови

10:52 17 травень Київ, Україна

Сьогодні українську столицю з робочим візитом відвідають міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чоко і віцепрем'єр-міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.



Планується, що глави української, грузинської і молдавської дипломатії проведуть переговори, ключовими темами яких стануть європейська інтеграція трьох держав, пріоритети розвитку Східного партнерства ЄС і підготовка до саміту в цьому році, а також спільні зусилля по зміцненню регіональної безпеки.



О 13.15 троє міністрів підпишуть спільний меморандум і зроблять заяви для ЗМІ.