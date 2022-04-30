10:42 30 липня Київ, Україна

Давно планували і нарешті здійснили: сьогодні в Донецькій області пройде перше виїзне засідання РНБО.

Про це повідомив глава РНБО Олексій Данилов.



На ньому розглядатимуться питання кордону, безпеки в енергетичному секторі, медичні питання.



Данилов додав, що виїзні засідання стануть практикою, до них будуть залучати органи місцевого самоврядування.



Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на РНБО розглянуть питання про тарифи на електроенергію.



Нагадаємо, два тижні тому засідання планували провести в Сумах, але, як пояснив Данилов, змінити рішення довелося через те, що прем'єр не встигне доїхати до Сум з Києва після години запитань до уряду у Верховній Раді.