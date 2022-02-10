Сьогодні у Берліні відбудеться зустріч України, Німеччини, РФ та Франції. Передумови

11:23 10 лютий Київ, Україна

Вищі посадовці Росії, України, Франції та Німеччини зустрічаються у четвер у Берліні, щоб обговорити шляхи реалізації угоди, підписаної у білоруській столиці, Мінську, у 2015 році.



На тлі зростаючої напруженості через нарощування російської військової могутності поблизу України, Франція та Німеччина активізували свої зусилля з посередництва у чотиристоронніх переговорах щодо конфлікту на сході, бачачи у цьому можливий спосіб послабити напруженість.



Представники чотирьох країн зустрілися в Парижі 26 січня, не досягнувши прогресу, але домовилися провести зустріч у Берліні в четвер з метою домовитися про загальне тлумачення Мінських угод.



Президент Франції Еммануель Макрон під час своїх візитів до Москви та Києва цього тижня прагнув відродити Мінську угоду, назвавши її «єдиним шляхом, що дозволяє побудувати мир» та знайти стійке політичне рішення».



Зазначимо, зіткнувшись із закликами Заходу до виконання Мінської угоди, українські офіційні особи стали більш критично ставитися до цього документу.



Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки та оборони України, заявив минулого тижня Associated Press, що угоду було підписано «під дулом російської зброї», і попередив, що «виконання Мінських угод означає руйнування країни».



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Москва прагне використати угоду для реінтеграції бунтівних регіонів до складу України та використати їх для блокування прозахідних устремлінь країни, пообіцявши: «Цього не станеться».



Зеленський був дипломатичнішим, але зазначив, що йому не подобається кожен пункт Мінського документа, і цей коментар викликав уїдливе і грубе зауваження з боку президента Росії Володимира Путіна.



«Подобається тобі це чи ні, але ти маєш терпіти, моя красуня, — в'їдливо сказав Путін, вживши грубий вірш з російського фольклору. — Ти маєш це виконати. Інакше не вийде».