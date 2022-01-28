Сьогодні о 18:00 Венедиктова проведе брифінг по Медведчуку і Козаку

16:14 11 травень Київ, Україна





Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.



Пряма трансляція заходу здійснюватиметься на YouTube-каналі Офісу Генерального прокурора: Сьогодні о 18:00 за Києвом, генпрокурорка Ірина Венедиктова спільно з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим проведуть спільний брифінг, присвячений підозрам щодо Віктора Медведчука і Тараса Козака.Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.Пряма трансляція заходу здійснюватиметься на YouTube-каналі Офісу Генерального прокурора: https://www.youtube.com/channel/UCd84qGJiBJCaHKenN0zKeWw



Брифінг відбудеться за адресою: м Київ, вул. Різницька, 13/15.



Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", "NewsOne" і "Zik".



11 травня стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. В цей же день генеральна прокурорка Ірина Венедиктова заявила, що вже підписала підозра Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють в зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.