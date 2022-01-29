11:51 14 травень Київ, Україна

Після місячного затишшя сьогодні о 16:00 відбудеться чергове засідання РНБО.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело.



"Засідання РНБО пройде сьогодні", - сказав співрозмовник агентства.



Порядок денний засідання поки невідомий, початок о 16:00.



Як повідомляють Телеграм-канали, на засіданні розглянуть питання контрабанди, "злодіїв в законі" та інші.