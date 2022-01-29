Після місячного затишшя сьогодні о 16:00 відбудеться чергове засідання РНБО.
Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело.
"Засідання РНБО пройде сьогодні", - сказав співрозмовник агентства.
Порядок денний засідання поки невідомий, початок о 16:00.
Як повідомляють Телеграм-канали, на засіданні розглянуть питання контрабанди, "злодіїв в законі" та інші.
"Засідання РНБО пройде сьогодні", - сказав співрозмовник агентства.
Порядок денний засідання поки невідомий, початок о 16:00.
Як повідомляють Телеграм-канали, на засіданні розглянуть питання контрабанди, "злодіїв в законі" та інші.
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