Сьогодні стане відоме ім'я нового прем'єра Великобританії та лідера Консервативної партії

08:25 05 вересня Київ, Україна

Сьогодні, як очікується, у Великій Британії буде оголошено нового лідера Консервативної партії і, за сумісництвом, прем'єр-міністра.



Ліз Трасс пообіцяла, що першим, кому вона зателефонує у разі своєї перемоги, буде Володимир Зеленський. Під час передвиборчої кампанії Трасс заявила, що має намір забезпечити поразку кремля у війні проти України.



Ріші Сунак брав активну участь у розробці заходів щодо фінансової підтримки України з початку війни. Під час його роботи канцлером казначейства Великобританія запровадила один із найсильніших пакетів санкцій проти росії, які будь-коли бачив світ, і підтримала Україну зброєю.



Приблизно о 14:30 за київським часом ми дізнаємося, хто стане новим Джонсонюком.

Королева Єлизавета II призначить наступного прем'єр-міністра не в Лондоні, як це було раніше, а залишиться у своїй шотландській резиденції Балморал, куди і вирушать 6 вересня новий прем'єр і Борис Джонсон.



За час 70-річного правління 96-річна королева призначала нових глав британського уряду (вже 14), приймаючи їх у Букінгемському палаці.



Ймовірно, рішення було ухвалено, щоб допомогти новому прем'єр-міністру чіткіше планувати розклад та позбутися можливих несподіванок, пов'язаних із зміною стану здоров'я монарха.

Згідно з Королівською енциклопедією, призначення прем'єр-міністра є "одною з небагатьох особистих прерогатив суверена, що залишилися".