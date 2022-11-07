Сьогодні США оголосять про новий пакет допомоги Україні
16:28 04 листопада Київ, Україна
Міністр оборони Олексій Резніков анонсував оголошення нового пакету допомоги Україні від США
. Про це він сказав на брифінгу.
"Думаю, сьогодні ми почуємо про оголошення нового пакету допомоги Україні від США. Це буде за підписом президента Байдена". Ми почуємо приємні новини – я їх уже знаю", - сказав міністр.
Резніков також переконаний, що, незважаючи на результати виборів, підтримка США залишиться двопартійною та двопалатною.
"Я неодноразово зустрічався з представниками Сенату та Конгресу, і щоразу делегації були двопартійними. Я спілкуюся на постійній основі з міністром оборони Ллойдом Остіном, з його командою. Я ясно розумію, що підтримка США залишиться двопартійною та двопалатною теж", - сказав він.
За словами Резнікова, у переважній більшості американський народ підтримує Україну "у цій несправедливій війні".
"І американський народ хоче перемоги України. А американці дуже прагматичні люди, американці люблять перемагати. Вони розуміють, що вони партнерами будуть у цій війні, у перемозі над злом", - наголосив міністр.
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