Сьогодні США оголосять про новий пакет допомоги Україні

16:28 04 листопада Київ, Україна

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував оголошення нового пакету допомоги Україні від США . Про це він сказав на брифінгу.

"Думаю, сьогодні ми почуємо про оголошення нового пакету допомоги Україні від США. Це буде за підписом президента Байдена". Ми почуємо приємні новини – я їх уже знаю", - сказав міністр.

Резніков також переконаний, що, незважаючи на результати виборів, підтримка США залишиться двопартійною та двопалатною.

"Я неодноразово зустрічався з представниками Сенату та Конгресу, і щоразу делегації були двопартійними. Я спілкуюся на постійній основі з міністром оборони Ллойдом Остіном, з його командою. Я ясно розумію, що підтримка США залишиться двопартійною та двопалатною теж", - сказав він.

За словами Резнікова, у переважній більшості американський народ підтримує Україну "у цій несправедливій війні".