Сьогодні США оголосять про новий пакет допомоги Україні

16:28 04 листопада Київ, Україна

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував оголошення нового пакету допомоги Україні від США. Про це він сказав на брифінгу.
"Думаю, сьогодні ми почуємо про оголошення нового пакету допомоги Україні від США. Це буде за підписом президента Байдена". Ми почуємо приємні новини – я їх уже знаю", - сказав міністр.
Резніков також переконаний, що, незважаючи на результати виборів, підтримка США залишиться двопартійною та двопалатною.
"Я неодноразово зустрічався з представниками Сенату та Конгресу, і щоразу делегації були двопартійними. Я спілкуюся на постійній основі з міністром оборони Ллойдом Остіном, з його командою. Я ясно розумію, що підтримка США залишиться двопартійною та двопалатною теж", - сказав він.
За словами Резнікова, у переважній більшості американський народ підтримує Україну "у цій несправедливій війні".
"І американський народ хоче перемоги України. А американці дуже прагматичні люди, американці люблять перемагати. Вони розуміють, що вони партнерами будуть у цій війні, у перемозі над злом", - наголосив міністр.