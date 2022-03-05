Сьогодні відбудеться телефонна розмова Зеленського з Байденом - ОП

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що сьогодні глава України Володимир Зеленський проведе телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, сторони обговорять ситуацію на Донбасі і українсько-російські відносини.
За його словами, глави держав, зокрема, обговорять питання, що стосуються ситуації на сході України, а також "в цілому по спектру українсько-російських відносин".
Додамо, що телефонна розмова відбудеться перед зустріччю в Женеві Джо Бадена і глави Кремля Володимира Путіна.
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