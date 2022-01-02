Сьогодні відбудеться телефонна розмова Джо Байдена із Володимиром Зеленським

Як і належить, президент США Джо Байден ділиться своїми діями у переговорному процесі з Росією із президентом України Володимиром Зеленським. На сьогодні заплановано чергову телефонну розмову американського президента з його українським колегою.

На тлі нарощування військової присутності Росії на кордоні з Україною, що триває, розмова стосуватиметься деескалації напруги на сході України.

Як відомо, 31 грудня відбулися телефонні переговори Байдена з президентом Росії Путіним. Під час розмови Байден ще раз нагадав президентові РФ ті санкційні заходи, які чекають на Росію у разі вторгнення в Україну.. У відповідь Путін погрожував Вашингтону розривом відносин між РФ та США.

Наступні зустрічі з гострого питання щодо України та російських претензій до НАТО відбудуться: 10 січня у Женеві між МЗС РФ та Держдепом США, 12 січня у Брюсселі в рамках Ради Росія-НАТО та 13 січня у Відні по лінії ОБСЄ.