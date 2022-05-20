Сьогодні пройшла зустріч глави РНБО з головою Комітету з питань збройних сил Конгресу США

20:28 16 серпня Київ, Україна

Секретар Ради нацбезпеки України Олексій Данилов і голова Комітету з питань збройних сил Конгресу США Адам Сміт обговорили питання кіберзброї, співпраці між країнами і агресію РФ.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.



Відзначається, що Данилов висловив подяку за надану Україні Сполученими Штатами Америки допомогу в сфері безпеки, яка, за його словами, для України надзвичайно важлива і істотно підсилює можливості держави в протистоянні російській агресії.



Під час зустрічі сторони також обговорили широке коло питань, зокрема, пов'язаних з уточненням актуальних потреб України у військовій сфері.



Особливу увагу секретар РНБО приділив питанню кіберзброї. Він зазначив, що кіберзброя стає «зброєю номер один» в сучасних війнах і в майбутньому.



За його словами, сфера кібербезпеки є ключовою складовою національної безпеки.



У зустрічі також взяли участь члени Комітету Майкл Роджерс, Рік Ларсен, Стівен Палаццо і Пол Аркангело, керівник Апарату Комітету, а також тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.



Також секретар РНБО звернувся до голови Комітету з питань збройних сил Конгресу США з проханням про сприяння в розгляді офіційної заявки на членство в Об'єднаному центрі передових технологій по кіберобороні НАТО (CCDCOE).