Сьогодні пройшла зустріч Німеччини і США з проблеми впливу ПП-2 на газовий трафік України

09:50 26 червня Київ, Україна

Німецькі та американські дипломати на чолі з Джейком Салліваном і Яном Хеккером зібралися для вирішення проблеми монополізації ринку газу Росією. На зустрічі ключовим питанням виступить можлива допомога Україні в будівництві додаткових електростанцій і збільшення поставок газу з України.