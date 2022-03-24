Сьогодні пройшла зустріч Німеччини і США з проблеми впливу ПП-2 на газовий трафік України

Німецькі та американські дипломати на чолі з Джейком Салліваном і Яном Хеккером зібралися для вирішення проблеми монополізації ринку газу Росією. На зустрічі ключовим питанням виступить можлива допомога Україні в будівництві додаткових електростанцій і збільшення поставок газу з України.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
Таким чином американська і німецька влада планують "зменшити геополітичні вигоди для Москви".
Консультації проводять дипломати за участю помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана і радника канцлерки Німеччини Яна Хеккера.
Сторони обговорюють інвестиції для допомоги українській стороні в будівництві власних електростанцій та плани щодо збільшення поставок газу з України.
Берлін також заявив про готовність почати переговори з Росією з приводу продовження транзиту російського газу через Україну.
За даними видання, сторони обговорювали і можливість призупинення поставок газу по Північному потоку-2, якщо Росія вирішить чинити тиск на Україну.
Німеччина виступає проти цієї ідеї, оскільки не хоче використовувати ПП-2 як "політичну зброю". США не впевнені, чи можна технічно створити такий механізм.
США допускають можливість введення санкцій проти Росії, якщо вона скоротить поставки в Україну.
На підставі інформації від джерел Bloomberg можна сказати, як далеко просунулися США і Німеччина в консультаціях. Деякі опитані повідомили, що вже є "проєкт угоди з усіма елементами", а один зі співрозмовників, що "переговори не просунулися так далеко".
Представники США і Німеччини сподіваються погодити основні положення домовленостей до візиту канцлерки Німеччини Ангели Меркель в США в липні.
Таким чином американська і німецька влада планують "зменшити геополітичні вигоди для Москви".
Консультації проводять дипломати за участю помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана і радника канцлерки Німеччини Яна Хеккера.
Сторони обговорюють інвестиції для допомоги українській стороні в будівництві власних електростанцій та плани щодо збільшення поставок газу з України.
Берлін також заявив про готовність почати переговори з Росією з приводу продовження транзиту російського газу через Україну.
За даними видання, сторони обговорювали і можливість призупинення поставок газу по Північному потоку-2, якщо Росія вирішить чинити тиск на Україну.
Німеччина виступає проти цієї ідеї, оскільки не хоче використовувати ПП-2 як "політичну зброю". США не впевнені, чи можна технічно створити такий механізм.
США допускають можливість введення санкцій проти Росії, якщо вона скоротить поставки в Україну.
На підставі інформації від джерел Bloomberg можна сказати, як далеко просунулися США і Німеччина в консультаціях. Деякі опитані повідомили, що вже є "проєкт угоди з усіма елементами", а один зі співрозмовників, що "переговори не просунулися так далеко".
Представники США і Німеччини сподіваються погодити основні положення домовленостей до візиту канцлерки Німеччини Ангели Меркель в США в липні.
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