Сьогодні відбудеться засідання РНБО: серед питань співпраця з НАТО

На порядку денному планового засідання РНБО затверджено 8 питань, ключовим виступає питання поглибленої співпраці з НАТО.
Про це повідомляє пресслужба РНБО.
"Президент України Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання Ради національної безпеки і оборони України, який складається з 8 питань. Він представлений секретарем РНБО Олексієм Даниловим.
Перелік запитань охоплюватиме обговорення реалізації стратегії з нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз. Серед заявлених тем будуть розглянуті такі:
- НАТО і Україна
- Приватизація землі та оподаткування
- Протести в Білорусі і санкції проти режиму Олександра Лукашенка (після інциденту з Романом Протасевичем)
- Анексія Криму і незаконні візити представників культурної сфери РФ.
Серед іншого, планується обговорити питання поглиблення співпраці з НАТО і заслухати звіти про виконання рішень РНБО України та ін.", - йдеться в повідомленні.
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