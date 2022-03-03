Сьогодні відбудеться засідання РНБО: серед питань співпраця з НАТО

09:03 04 червень Київ, Україна

На порядку денному планового засідання РНБО затверджено 8 питань, ключовим виступає питання поглибленої співпраці з НАТО



Про це повідомляє пресслужба РНБО.



"Президент України Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання Ради національної безпеки і оборони України, який складається з 8 питань. Він представлений секретарем РНБО Олексієм Даниловим.

Перелік запитань охоплюватиме обговорення реалізації стратегії з нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз. Серед заявлених тем будуть розглянуті такі:

НАТО і Україна

Приватизація землі та оподаткування

Протести в Білорусі і санкції проти режиму Олександра Лукашенка (після інциденту з Романом Протасевичем)

Анексія Криму і незаконні візити представників культурної сфери РФ.

Серед іншого, планується обговорити питання поглиблення співпраці з НАТО і заслухати звіти про виконання рішень РНБО України та ін.", - йдеться в повідомленні.