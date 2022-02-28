Сьогодні пройде саміт Україна-ЄС. Теми саміту

06:08 06 жовтень Київ, Україна

Сьогодні, 6 жовтня, пройде саміт Україна-ЄС в Брюсселі.

На саміті сторони обговорять низку питань, серед яких війна на Донбасі і криза в Білорусі.



Крім того, лідери Євросоюзу і України порушать питання двосторонніх відносин, реформ в Українській державі, реалізації Мінських угод, конфлікту в Нагірному Карабаху, а також пандемії коронавірусу та її наслідків.



"Лідери обговорять подальший шлях розвитку відносин між Україною та ЄС, включаючи зміцнення політичної асоціації України, економічної інтеграції та галузевого співробітництва з Євросоюзом на основі угоди про асоціацію. Вони також обговорять реформи в Україні, зокрема, в областях верховенства закону і судової системи, боротьби з корупцією, охорони здоров'я та екологізації економіки", - повідомив представник ЄС.



Так, на зустріч з президентом Володимиром Зеленським прибудуть голова Євроради Шарль Мішель і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Також очікувалася присутність глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен, проте вона пішла на самоізоляцію.



