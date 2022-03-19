Сьогодні пройде онлайн-зустріч міністрів країн «Великої сімки»

07:21 17 березня Київ, Україна

17 березня міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) проведуть у режимі онлайн-конференції чергові переговори. Головною темою зустрічі стане ситуація в Україні.

Про це повідомляє МЗС Японії.



"У ніч на 17 березня міністр закордонних справ Есімас Хаясі візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7, яка пройде в онлайн-режимі", - йдеться в повідомленні японського зовнішньополітичного відомства.



Раніше глави МЗС країн G7 підтвердили готовність підтримувати зв'язок із війною Росії проти України. На зустрічі міністри планують поділитися інформацією про ситуацію в Україні та обмінятися думками щодо майбутніх відповідей на наявні виклики.