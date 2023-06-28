Сьогодні відзначають одне з найважливіших державних свят – День Конституції

Рівно 27 років тому (1996 року) 315 депутатів Верховної Ради проголосували за ухвалення Конституції України. Цьому передувала відома конституційна ніч – майже добу парламентарі дискутували та затверджували проєкт документа.
Варто зазначити, що День Конституції – це єдине державне свято, закріплене у самій Конституції:
Прийняття Конституції закріпило правові засади незалежної України, її суверенітет та територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина та підвищило міжнародний авторитет України у світі.
Сьогодні ми боремося за право самостійно визначати свою долю та жити за українськими законами – як це прописано у Конституції України. Боремося за рідну землю, мову та майбутнє наших дітей!
Під час війни українське суспільство змінилося. У нас немає ілюзій щодо намірів сусіда-терориста. Натомість є концентрована лють, бажання подолати окупантів та чіткий алгоритм дій, які щодня наближають Перемогу.
Випробування поєднують нас як націю. Конституція цементує фундамент нашого спільного будинку, будівництво якого не зупиняє навіть війна.
Під час війни українське суспільство змінилося. У нас немає ілюзій щодо намірів сусіда-терориста. Натомість є концентрована лють, бажання подолати окупантів та чіткий алгоритм дій, які щодня наближають Перемогу.
Випробування поєднують нас як націю. Конституція цементує фундамент нашого спільного будинку, будівництво якого не зупиняє навіть війна.
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