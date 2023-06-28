Сьогодні відзначають одне з найважливіших державних свят – День Конституції

09:25 28 червня Київ, Україна

Рівно 27 років тому (1996 року) 315 депутатів Верховної Ради проголосували за ухвалення Конституції України. Цьому передувала відома конституційна ніч – майже добу парламентарі дискутували та затверджували проєкт документа.

Варто зазначити, що День Конституції – це єдине державне свято, закріплене у самій Конституції:

Стаття 161. День ухвалення Конституції України є державним святом - Днем Конституції України"

Прийняття Конституції закріпило правові засади незалежної України, її суверенітет та територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина та підвищило міжнародний авторитет України у світі.

Сьогодні ми боремося за право самостійно визначати свою долю та жити за українськими законами – як це прописано у Конституції України. Боремося за рідну землю, мову та майбутнє наших дітей!



Під час війни українське суспільство змінилося. У нас немає ілюзій щодо намірів сусіда-терориста. Натомість є концентрована лють, бажання подолати окупантів та чіткий алгоритм дій, які щодня наближають Перемогу.



Випробування поєднують нас як націю. Конституція цементує фундамент нашого спільного будинку, будівництво якого не зупиняє навіть війна.