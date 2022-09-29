Сьогодні вночі Фінляндія закриє кордон для росіян

11:03 29 вересня Київ, Україна

У ніч із четверга на п'ятницю фінський кордон буде закритий для росіян з туристичними візами, які масово біжать від призову до армії.

Про це повідомляє фінське видання Helsingin із посиланням на знайомі із ситуацією джерела.



Такою мірою фінський уряд розраховує скоротити потік росіян у країну вдвічі, проте припускає, що ефект буде меншим. Офіційне оголошення рішення очікується опівдні 29 вересня.



За тиждень з початку мобілізації, оголошеної президентом володимиром путіним 21 вересня, до Фінляндії в'їхали 43 тисячі росіян, згідно з даними місцевої митниці. Таким чином Фінляндія стала третім за популярністю напрямком для втечі від призову на фронт після Казахстану (98 тис. виїхали) та Грузії (53 тис.).



У Прикордонній службі Фінляндії пояснили, що обмеження на в'їзд поширюватимуться лише на росіян, але в країну ще можна буде потрапити з особливих причин (возз'єднання із сім'єю, навчання, робочі контракти, дипломатичні цілі). Також в’їзд буде відкритий для представників опозиції.



Усіх пасажирів пообіцяли розглядати індивідуально. При цьому в паспорті можуть залишити запис про відмову у в'їзді та анулювати візу, якщо закінчилися підстави для її дії. Це означає, що туристичні візи росіян, які приїжджають до Фінляндії, фактично анулюються.